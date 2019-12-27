На Емельянова 12-летнюю девочку сбила маршрутка (видео)

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На ул. Емельянова областного центра маршрутка сбила 12-летнюю школьницу, она получила травмы. Об этом в пятницу в своем Instagram сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 15.30 на улице Емельянова. Микроавтобус марки «Мерседес» под управлением 60-летнего водителя сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьницу увезли в больницу.

По словам водителя, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения была низкой «И сорока не было», — пояснил он инспекторам.

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В Калининграде сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетней Сегодня, 27 декабря около 15 часов 30 минут по улице Емельянова двигался автомобиль марки «Мерседес» под управлением 60-летнего водителя, который совершил наезд на 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. По факту дорожно - транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам. При приближении к пешеходным переходам следует снижать скорость. Пешеходы, прежде чем перейти проезжую часть, должны убедиться в безопасности! Уважаемые родители и педагоги, сотрудники Госавтоинспекции призывают Вас ежедневно напоминать своим детям о правилах безопасного поведения на проезжей части! #Госавтоинспекция #водительсоблюдайпдд #вниманиепешеход #ДТП

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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