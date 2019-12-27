На Емельянова 12-летнюю девочку сбила маршрутка (видео)

На ул. Емельянова областного центра маршрутка сбила 12-летнюю школьницу, она получила травмы. Об этом в пятницу в своем Instagram сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла около 15.30 на улице Емельянова. Микроавтобус марки «Мерседес» под управлением 60-летнего водителя сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьницу увезли в больницу.

По словам водителя, скорость движения микроавтобуса в момент столкновения была низкой «И сорока не было», — пояснил он инспекторам.