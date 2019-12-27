Ранее судимый 21-летний калининградец ограбил посетителя клуба

Ранее судимый 21-летний калининградец ограбил посетителя клуба
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в ограблении посетителя клуба. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе расследования было установлено, что инцидент произошёл ранним утром на улице К.Маркса. Неизвестный молодой человек у входа в развлекательное учреждение избил потерпевшего, забрал у него наручные часы и куртку и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 5 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний горожанин, ранее судимый за вымогательство. Похищенное имущество было обнаружено и изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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