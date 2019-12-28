В Калининграде сгорел гараж с микроавтобусом

В пятницу днем в Калининграде произошел пожар, в результате которого выгорел автомобиль, находившийся в гараже. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12.29. На улице Магнитогорской горел кирпичный гараж, внутри которого выгорел автомобиль «Мерседес Спринтер». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, СПСЧ в составе 9 человек и 2 единицы техники.