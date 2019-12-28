В Калининграде полиция и волонтеры ищут мужчину, который пропал ночью из отеля

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В областном центре волонтеры и полиция ищут 36-летнего Романа Порхина, который пропал в ночь с 26 на 27 декабря. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 28 декабря, сообщили в ПСО «Запад».

Мужчина пропал из отельного комплекса «Риверсайд» на ул. Ялтинской. Приметы: рост 183 см, волосы темно-русые, короткая стрижка, голубые глаза, нос длинный с горбинкой, телосложение среднее, на теле и руках пигментные пятна.

Был одет: темно-синие джинсы, синяя рубашка, черная куртка с капюшоном, черные полуспортивные ботинки. При себе были ключи от квартиры и мобильный телефон.


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