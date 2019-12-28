В Калининграде эвакуировали библиотеку имени Чехова из-за пожара (фото) (видео)

Во второй половине дня в субботу произошел пожар на Московском проспекте, из-за которого пришлось эвакуировать Центральную городскую библиотеку им. Чехова. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в библиотеке.

По словам собеседницы, загорелась рабочая бытовка, расположенная над библиотекой, где ремонтировался фасад многоэтажки. «Сотрудники были эвакуированы, дети были эвакуированы, сейчас нам дали отмашку, что можно заходить», — рассказали в учреждении. Согласно информации сотрудницы библиотеки, учреждение не пострадало.



