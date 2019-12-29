МЧС: калининградцы потушили возгорание в подъезде жилого дома на Куйбышева

В Калининграде местные жители самостоятельно потушили начавшийся пожар в подъезде жилого доме на ул. Куйбышева. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, происшествие случилось в воскресенье, 29 декабря.



В 01:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Куйбышева в Ленинградском районе. В многоквартирном жилом доме на лестничной клетке третьего этажа, горели бытовые отходы.

«Ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. Пострадавших нет», — говорится в релизе.

На место ЧП выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе 5 человек и 13 единицы техники.