МЧС: калининградцы потушили возгорание в подъезде жилого дома на Куйбышева

МЧС: калининградцы потушили возгорание в подъезде жилого дома на Куйбышева
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде местные жители самостоятельно потушили начавшийся пожар в подъезде жилого доме на ул. Куйбышева. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, происшествие случилось в воскресенье, 29 декабря.

В 01:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Куйбышева в Ленинградском районе. В многоквартирном жилом доме на лестничной клетке третьего этажа, горели бытовые отходы.

«Ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. Пострадавших нет», — говорится в релизе.

На место ЧП выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе 5 человек и 13 единицы техники.

Дополнительная информация: Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного — «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.

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