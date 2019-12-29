Под Ладушкином «Форд» въехал в дерево, пострадал водитель

В Багратионовском округе пострадал водитель автомобиля, который врезался в дерево. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, происшествие случилось в 2:50 в воскресенье, 29 декабря.

По автодороге «Ладушкин-Корнево-Донское» со стороны поселка Корнево в направлении города Ладушкин следовал автомобиль марки «Форд» под управлением 42-летнего мужчины. Автомобилист на прямом участке дороги допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. «В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы», — говорится в релизе.

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Багратионовский район. 29.12.2019 года в 02 часа 50 минут на 2 километре 770 метрах автодороги «Ладушкин-Корнево-Донское» со стороны поселка Корнево в направлении города Ладушкин следовал автомобиль марки «Форд» под управлением 42-летнего водителя, который на прямом участке дороги допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы. Госавтоинспекция Калининградской области #ГИБДД #Госавтоинспекция #Калининград #дтп

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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