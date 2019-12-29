В Пензе проверяют сообщения о человеке в костюме Деда Мороза, раздавашем детям снюс

В Пензе проверяют сообщения о человеке в костюме Деда Мороза, раздавашем детям снюс
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

Полицейские в Пензе проводят проверку опубликованной в социальных сетях и СМИ информации о том, что человек в костюме Деда Мороза якобы раздавал снюсы детям возле гимназии. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«29 декабря в средствах массовой информации и в социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин в костюме Деда Мороза возле гимназии № 1 в Пензе раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося», — цитирует релиз информагентство.

Отмечается, что пока по данному факту в полицию заявлений не поступало. Снюс — вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года. Сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином. Неофициально их также называют снюсами.

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter