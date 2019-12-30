СК: в Гвардейске женщина зарезала кухонным ножом избившего ее сожителя

СК: в Гвардейске женщина зарезала кухонным ножом избившего ее сожителя
Виталий Невар / Новый Калининград

В Гвардейске 33-летняя женщина подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 24 декабря мужчина, вернувшись домой, в ходе возникшего бытового конфликта несколько раз ударил сожительницу. Женщина вызвала скорую для оказания себе медпомощи, но ссора продолжилась. В ходе конфликта подозреваемая нанесла сожителю один удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина умер на месте преступления.

Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

«К моменту прибытия следственно-оперативной группы женщина оставалась в квартире, не пытаясь скрыться. В ходе допроса в качестве подозреваемой она не отрицала своей причастности к содеянному», — говорится в сообщении ведомства.  

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

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Все обстоятельства совершенного преступления, включая его причины и мотивы, сейчас устанавливаются. «В том числе, будет тщательно проверена версия подозреваемой о необходимой обороне от действий сожителя», — подчеркнула официальный представитель СУ СКР Наталья Гацко.

У подозреваемой имеется двое несовершеннолетних детей. Учитывая все обстоятельства, установленные на первоначальном этапе расследования, следствием в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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