В Калининграде автомеханик решил покататься на авто клиента и разбил его

Автослесарь из Калининграда после ремонта машины решил прокатиться на ней по городу, однако не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, 40-летняя женщина пригнала автомобиль в сервис для ремонта подвески. 23-летний автомеханик после окончания ремонта решил покататься на машине клиентки по городу, однако не справился с управлением и врезался в дерево. Вернувшись в сервис, мужчина хотел отремонтировать авто до приезда хозяйки, но не успел — женщина приехала проверить состояние машины и обнаружила повреждения.

В отношении механика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».