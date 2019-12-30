В Калининграде автомеханик решил покататься на авто клиента и разбил его

В Калининграде автомеханик решил покататься на авто клиента и разбил его
Виталий Невар / Новый Калининград
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Автослесарь из Калининграда после ремонта машины решил прокатиться на ней по городу, однако не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, 40-летняя женщина пригнала автомобиль в сервис для ремонта подвески. 23-летний автомеханик после окончания ремонта решил покататься на машине клиентки по городу, однако не справился с управлением и врезался в дерево. Вернувшись в сервис, мужчина хотел отремонтировать авто до приезда хозяйки, но не успел — женщина приехала проверить состояние машины и обнаружила повреждения.

В отношении механика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

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