Суд взыскал с калининградца почти миллион за аварию со скорой помощью

Суд взыскал с калининградца почти миллион за аварию со скорой помощью
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевске суд принял решение взыскать с калининградского автомобилиста свыше 900 тысяч рублей за аварию с машиной скорой медицинской помощи. Об этом «Новому Калининграду» в понедельник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Гурьевского районного суда.

По информации ведомства, авария случилась еще в сентябре 2016 года. Тогда калининградец арендовал автомобиль с полуприцепом, но нарушил правила дорожного движения на перекрестке, в результате чего столкнулся со скорой. Автомобиль медиков был застрахован на 400 тысяч рублей, но причиненный машине ущерб страховка покрыть не смогла.

Суд обязал выплатить автомобилиста в пользу «Городской станции скорой медицинской помощи» 922 300 рублей за причинённый ущерб. Также с мужчины взыскали 16 720 рублей за затраты на оценку убытка, а также расходы по оплате государственной пошлины 11 152 рубля. Решение вступило в законную силу.


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