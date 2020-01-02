На Окружной пьяный водитель «Мазды» выехал на встречную и врезался в ВАЗ (фото)

В результате аварии на Северном обходе пострадал 59-летний водитель. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 6.30 в среду. Со стороны Тенистой Аллеи в направлении проспекта Победы ехала «Мазда» под управлением 40-летнего водителя. Мужчина был пьян и не справился с управлением, машина врезалась в отбойник справа, затем вылетела на встречную полосу.

Во встречном направлении двигался ВАЗ под управлением 59-летнего мужчины. В результате столкновения он получил телесные повреждения.