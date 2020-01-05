Следствие: житель Озерского района 1 января убил сына

Следствие: житель Озерского района 1 января убил сына
Виталий Невар / Новый Калининград
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61-летнему жителю Озерского района предъявлено обвинение в убийстве сына. Преступление произошло 1 января, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.


По версии следствия, убийство произошло в доме подозреваемого в пос. Яблоновка. Днем 1 января он поссорился с 35-летним сыном, который был пьян. В ходе ссоры он нанес сыну не менее пяти ударов в область груди. От полученных ранений тот вскоре умер на месте преступления

Обвиняемый сам позвонил в правоохранительные органы, сообщил о случившемся и не пытался скрыться с места происшествия до прибытия следователя. Мужчина задержан, допрошен, ему предъявлено соответствующее обвинение, его показания проверены на месте происшествия. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства преступления. В частности, в СК намерены тщательно проверить слова обвиняемого о том, что убийство он совершил, защищаясь от агрессивно настроенного сына.

Расследование уголовного дела продолжается.

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