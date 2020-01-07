Под Балтийском на побережье нашли похожие на нефтепродукты пятна (фото)

Все новости по теме: Экология

Жители поселка Мечников возле Балтийска обнаружили на побережье пятна, похожие на нефтепродукты. Об этом во вторник, 7 января, в Facebook написал активист Сергей Дустин.

«Балтийцы, живущие в пос. Мечниково бьют тревогу. Рассказывают, что побережье усеяно мазутными или нефтяными пятнами. Площадь выброса значительная. Вещество имеет запах нефтепродуктов», — написал Дустин.

На его публикацию отреагировал глава администрации города Сергей Мельников: «Поручил спасателям нашего учреждения по ГО и ЧС организовать осмотр побережья и информирование по факту специалистов федерального БалтийскоАрктического филиала Росприроднадзора, для выяснения причин и источника возможного загрязнения, расчета ущерба окружающей среде и принятия решения о локализации загрязнения».

Напомним, летом 2019 года у побережья Балтийска произошел инцидент с утечкой топлива на танкере.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter