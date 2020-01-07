Под Балтийском на побережье нашли похожие на нефтепродукты пятна (фото)

Жители поселка Мечников возле Балтийска обнаружили на побережье пятна, похожие на нефтепродукты. Об этом во вторник, 7 января, в Facebook написал активист Сергей Дустин.

«Балтийцы, живущие в пос. Мечниково бьют тревогу. Рассказывают, что побережье усеяно мазутными или нефтяными пятнами. Площадь выброса значительная. Вещество имеет запах нефтепродуктов», — написал Дустин.

На его публикацию отреагировал глава администрации города Сергей Мельников: «Поручил спасателям нашего учреждения по ГО и ЧС организовать осмотр побережья и информирование по факту специалистов федерального БалтийскоАрктического филиала Росприроднадзора, для выяснения причин и источника возможного загрязнения, расчета ущерба окружающей среде и принятия решения о локализации загрязнения».

Напомним, летом 2019 года у побережья Балтийска произошел инцидент с утечкой топлива на танкере.