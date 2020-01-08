Российским авиакомпаниям рекомендовано пока не летать над Ираком и Ираном

Российским авиакомпаниям рекомендовано не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. С таким заявилением выступила Росавиация после авиакатастрофы в Иране, где сегодня разбился Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», погибло более 170 человек. Об этом пишет «Коммерсант».

«В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты»,— сказано в телеграмме.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни 8 января. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту находилось 177 человек (168 пассажиров и девять членов экипажа), по информации МВД — 180. Все они погибли. Россиян среди них не было.

Представитель Министерства дорог и городского развития Ирана Кассима исключил вариант крушения самолета вследствие столкновения с ракетой и подчеркнул, что причина может быть только технической.