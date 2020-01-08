В Иране потерпел крушение украинский пассажирский лайнер (фото)

В Иране потерпел крушение украинский пассажирский лайнер. Самолет упал вскоре после взлета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает в среду, 8 января, РИА Новости. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, были 167 пассажиров.



По данным агентства, которое ссылается на директора Управления по ЧС Ирана, никто из находившихся на борту не выжил. Украинская сторона уточнила, что на рейс было продано 168 билетов.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на иранское новостное агентство IRNA, самолет использовался «Международными авиалиниями Украины», причиной его крушения в Иране стало возгорание двигателя.

В «Твиттере» опубликованы фотографии с места трагедии.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых размещались американские военные. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани.