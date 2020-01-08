В Калининграде по вине 26-летнего водителя произошло ДТП на перекрестке

В Калининграде во вторник утром произошло ДТП с пострадавшим на пересечении Советского проспекта и ул. Озерова. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в 8 часов 40 минут. По Советскому проспекту в направлении улицы Кирова двигался «Мерседес» под управлением 26-летнего водителя, который на перекрестке Советского проспекта и ул. Озерова при выполнении поворота налево не пропустил двигавшийся навстречу в прямом направлении «Мерседес 200Д» под управлением 58-летнего водителя. Произошло столкновение автомобилей, в результате которого водитель «Мерседеса 200Д» получил травмы.