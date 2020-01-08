УМВД уточнило возраст погибшей на Островского женщины

В УМВД области уточнили подробности смертельного ДТП, которое случилось сегодня днем на ул. Островского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня в 11.40 во дворе на улице Островского произошло ДТП, в результате которого погибла женщина 46 года рождения. По предварительным данным, микроавтобус „Мерседес“ под управлением водителя 1995 года рождения двигался задним ходом и совершил наезд на пешехода. От полученных травм женщина скончалась. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
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