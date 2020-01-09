На «кольце» Гайдара-Горького легковушка «догнала» автобус, движение затруднено (фото)

Утром в четверг произошло ДТП на кольцевом перекрестке улиц Гайдара и Горького. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.
Столкновение произошло на отрезке, ведущем в направлении центра города (перед поворотом на ул. Горького). «Мерседес» врезался в городской автобус, у легковушки серьезно поврежден капот. В результате одна полоса оказалась заблокирована, по словам очевидца, на обеих улицах возникли пробки. В частности, на ул. Горького затор тянется от перекрестка с ул. Панина.
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