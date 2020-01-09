Под Багратионовском нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в голову

Под Багратионовском нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в голову
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

В Багратионовском ГО найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

Тело 49-летнего мужчины нашли около 23.00 в среду, 8 января, в его доме на ул. Вишневой в поселке Приморское Новое. Выстрел произведен из винтовки Мосина, которую нашли рядом с телом. По предварительной информации, оружие на мужчину зарегистрировано не было. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах, гибель мужчины не носит криминального характера. Ранее погибший неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью и даже предпринял такую попытку в декабре 2019 года.


Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter