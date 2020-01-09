Под Багратионовском нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в голову

В Багратионовском ГО найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

Тело 49-летнего мужчины нашли около 23.00 в среду, 8 января, в его доме на ул. Вишневой в поселке Приморское Новое. Выстрел произведен из винтовки Мосина, которую нашли рядом с телом. По предварительной информации, оружие на мужчину зарегистрировано не было. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах, гибель мужчины не носит криминального характера. Ранее погибший неоднократно высказывал намерения свести счеты с жизнью и даже предпринял такую попытку в декабре 2019 года.