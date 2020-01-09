В Польше мошенники списали более 300 тыс. рублей с украденной карты калининградки

Во время новогодних праздников у жительницы Калининграда, остановившейся в Гданьске, списали с банковской карты 312 тысяч рублей. После серии денежных переводов девушка обнаружила, что карту у нее украли вместе с кошельком. Об инциденте, произошедшем в понедельник, 6 января, корреспонденту «Нового Калининграда» рассказала пострадавшая Елена.



По словам девушки, во время отдыха в Гданьске у нее украли кошелек, однако пропажу она обнаружила только благодаря оповещениям о списании денег с банковской карты. «Пришлось вводить пароль, — рассказала Елена о безналичной покупке билетов на автобус до Калининграда. — Думаю, что это единственный вариант, когда [мошенники] могли завладеть пин-кодом. Других вариантов не было — я в Польше больше не пользовалась карточкой. Я прилетела ночью, ночью была в отеле, а с утра рядом с отелем пошла к терминалам». О различных способах мошенничества с банковскими картами она знала и раньше, но считает, что преступники подсмотрели пароль, пока она вводила его на терминале.

«Когда выходили из автобуса, что-то подозрительно парень мелочь рассыпал и заблокировал мне выход, пришлось через него протискиваться. Где-то в 10:10 я вышла, а уже через 3 минуты начались списания сразу же», — вспомнила калининградка. Как отметила Елена, в панике она сразу же попыталась связаться с банком и заблокировать карту, но получить какую-то другую помощь на месте ей не удалось. «Я пока очнулась, уже на полпути были в Калининград. Я пробовала поговорить на границе, когда уже отошла. Говорили, вам нужно либо в России обращаться [в полицию], либо возвращаться в Гданьск», — сообщила она.

«Мы сейчас пытаемся решить вопрос, потому что в полиции Гданьска никто не разговаривает по-русски. Сейчас, может быть, найдем переводчика и все-таки поедем, подадим заявление в Польше, потому что у нас полиция, конечно, не располагает — не могут запросить видеокамеру наблюдения ничью. В полиции сказали, что возбудят уголовное дело», — отметила Елена и добавила, что поимка преступников российскими органами маловероятна.

Сотрудники банка, картой которого пользуется девушка, сообщили, что заявление могут рассматривать до 180 дней. «Но вот как мне сказали — сейчас с юристами еще будем обсуждать — что деньги снимали с вводом пин-кода. Вряд ли банк компенсирует эти деньги — они будут давить на то, что клиентом нарушено правило безопасного использования карт», — процитировала она слова сотрудников, к которым обратилась при составлении претензии.

Отметим, что шансы на возврат денег клиенту в таких ситуациях невысоки, поскольку подобные случаи банковских взаимоотношений регулируются федеральным законом «О национальной платежной системе». Согласно нему, украденные с карты деньги пострадавший может вернуть только при соблюдении двух условий: своевременное оповещение банка об «утечке» средств (заявить об этом необходимо в течение суток после утраты карты), а также подтверждении оператором невиновности клиента в потере данных, по причине которой произошла несанкционированная операция. Если банк не сможет доказать, что данные карты «ушли» по вине пользователя, то утерянную сумму должны вернуть в полном объеме.