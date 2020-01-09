В Гурьевске прокуратура принудила гражданку Литвы отдать спорный земельный участок

В Гурьевске прокуратура принудила гражданку Литвы отказаться от земельного участка, который находился в ее собственности больше года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уточняется, что иностранные граждане могут обладать землей только на правах аренды.

Между тем гражданка Литвы получила в собственность спорный земельный участок на территории области и больше года была его владельцем, не пытаясь никак от него отказаться. Как отметили в ведомстве, это повлекло за собой нарушение законодательства.

Гурьевский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора принудить женщину отказаться от участка. «В апелляционном порядке решение не оспаривалось, вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе.