На каникулах калининградцы вызывали скорую 10 тысяч раз

С 31 декабря по 8 января включительно в диспетчерскую службу скорой помощи в области поступило более 10 тыс. звонков. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 9 января, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Из Калининграда поступило шесть тысяч звонков, из области — четыре тысячи. В новогодние праздники на территории региона работали 94 бригады скорой помощи, из них 4 реанимационные, 4 педиатрические и одна психиатрическая.

За восемь суток бригады скорой помощи доставили в больницы более трех тысяч человек. Медики оказывали оказывали помощь двум пострадавшим в ДТП и двум пострадавшим при пожаре.

По данным пресс-службы, по сравнению с прошлогодними зимними каникулами в этом году благодаря погодным условиям было меньше травм, переломов и автоаварий.