На улице Генерала Соммера в подъезде нашли мертвого мужчину

В Калининграде в подъезде одного из домов на улице Генерала Соммера обнаружили труп мужчины. Об этом в пятницу, 10 января, «Нового Калининграду» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Тела рано утром нашел местный житель. На место происшествия выехала следственная группа. Погибшим оказался 55-летний калининградец, проживавший в другом районе города. В ходе осмотра видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле не обнаружили.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.