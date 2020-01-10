В Калининградской области завели первое уголовное дело на чернокопателя янтаря

В Калининградской области завели первое уголовное дело на чернокопателя янтаря
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Янтарь

В Калининградской области возбудили первое после вступления в силу нового федерального закона уголовное дело за самовольную добычу янтаря-сырца. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

40-летнего жителя области задержала полиция Зеленоградского района, он занимался незаконной добычей янтаря в районе поселка Вербное. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 255 УК РФ «Самовольная добыча янтаря». Расследование продолжается.

В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря. В соответствии с поправками в Уголовный кодекс РФ предусмотрены штрафы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за незаконное хранение этих камней, их перевозку или пересылку в любом виде за исключением ювелирных, бытовых изделий и лома.

Тем, кто ранее подпадал под аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Если же стоимость камней превышает 2 млн 250 тыс. руб., штраф может составить 2 млн руб., а тюремный срок — до четырех лет.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter