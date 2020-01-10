Житель Гусева украл телевизор у пенсионера, предложив заменить на новый

Житель Гусева обманул пенсионера, представившись военным и предложив заменить старый телевизор на новый. Об этом сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.



Днем 10 апреля 2019 года мужчина сообщил потерпевшему, что он является сотрудником военкомата и за небольшую доплату может помочь ему заменить старый телевизор на новый. Потерпевший передал мошеннику телевизор, а также 5 тыс. рублей в качестве доплаты. Таким образом, подсудимому удалось похитить у пенсионера имущество на общую сумму 10,2 тыс. рублей.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной и наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также частичное возмещение ущерба и наличие государственной награды. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений. Ранее мужчина судим за аналогичные преступления против собственности.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.