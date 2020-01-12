Хлопки и пламя: пожар, в котором сгорели два авто, попал на видео

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Пожар, уничтоживший два автомобиля на ул. Горького, попал на видео. Видеозапись выложили участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». На видео, снятом жильцами верхних этажей, слышно, как от охваченных пламенем машин доносятся громкие хлопки.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу на ул. Горького сгорели «Шкода Рапид» и «Хендай 130». По данным регионального управления МЧС, возгорание случилось в 01:21. Сначала загорелась «Шкода», огонь охватил её моторный отсек а затем перекинулся на салон и на рядом стоящий «Хендай». У последнего повреждены багажное отделение и салон.


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