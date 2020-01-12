В Полесске «Опель» сбил женщину, которая внезапно вышла на дорогу (фото)

В Полесске под колесами «Опеля» пострадала 50-летняя женщина, которая внезапно вышла на дорогу вне перехода. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 08.10в субботу на ул. Калининградской. «Опель» под управлением 63-летнего водителя сбил 50-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть из-за движущегося авто, слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
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