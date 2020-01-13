В Калининграде семья с детьми отравилась угарным газом

В Калининграде семья с детьми отравилась угарным газом
Виталий Невар / Новый Калининград
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На ул. Брусничной областного центра семья отравилась угарным газом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 января, сообщил источник в экстренных службах.

Около десяти вечера в воскресенье в службу 112 позвонили жильцы одной из квартир в доме № 9 на ул. Брусничной. Горожане вызвали скорую и сообщили, что их детям стало плохо. Приехавшие медики диагностировали и у детей, и у их родителей отравление угарным газом средней степени тяжести.

В квартире пострадавших автономное отопление. Аварийная газовая служба зафиксировала превышение уровня угарного газа в 10 раз. Пострадавших детей увезли в Детскую областную больницу, их состояние оценили как удовлетворительное. Родители от госпитализации отказались. Квартиру пострадавших отключили от газоснабжения.


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