В Немане мужчины украли с могилы оградку, но не успели ее продать

Два ранее судимых неманца 32 и 35 лет украли на кладбище оградку, чтобы сдать ее на металлолом. Об этом в понедельник ,13 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Как отмечают в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница, которая заметила исчезновение металлической оградки с могилы её супруга. Сотрудники полиции провели проверку и вычислили преступников. Выяснилось, что мужчины спилили железное ограждение и столбы, чтобы заработать денег в пункте приема металла, однако так и не успели продать похищенный забор. Подозреваемых задержали, а могильную оградку вернули женщине.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.