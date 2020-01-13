Житель Балтийска ранил ножом знакомого из-за давней обиды

В Балтийске полиция задержала 28-летнего местного жителя, который во время встречи со своими знакомыми ударил ножом одного из них. Об этом в понедельник, 13 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть полицию позвонили из больницы, куда привезли 33-летнего мужчину с ножевой раной в области живота. В ходе проверки выяснилось, что инцидент случился в квартире его знакомого, где также находился зачинщик драки. Во время встречи преступник вспомнил старый конфликт, а затем схватил нож и ударил им оппонента. Сотрудники полиции отыскали и задержали сбежавшего злоумышленника по горячим следам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 10 лет.