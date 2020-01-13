Под Гусевом перевернулся рейсовый автобус с 12 пассажирами

На трассе Озерск-Гусев перевернулся автобус, в котором находились водитель и 12 пассажиров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 9.40 в понедельник. В сторону Гусева следовал пассажирский автобус № 362 под управлением 55-летнего водителя. На прямом участке дороги мужчина не справился с управлением, автобус вылетел в придорожный кювет и опрокинулся. В результате аварии никто серьезно не пострадал.
Комментарии к событию