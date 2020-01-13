«Начало кидать»: водитель перевернувшегося с пассажирами автобуса о ДТП (видео)

«Начало кидать»: водитель перевернувшегося с пассажирами автобуса о ДТП (видео)
Фото ГИБДД
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В автобусе, который съехал в кювет на трассе Озерск-Гусев, находились 13 пассажиров и водитель, уточняет региональная Госавтоинспекция в своем Instagram. ГИБДД выложила запись с места аварии, на которой есть и комментарий 55-летнего водителя.

«Проходя поворот, закругление дороги, почувствовал, что автобус начало кидать на мокром асфальте. На скорости 50-55 км/ч где-то. Начало кидать автобус, я не справился с управлением, не выровнял его, съехал по ходу движения в правую сторону в кювет. Пассажиры не пострадали, помогал выходить пассажирам с автобуса, скорая никого не увезла», — рассказал мужчина инспекторам ГИБДД.

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Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, в котором перевернулся рейсовый автобус . По предварительным данным, сегодня в 9 часов 40 минут 55-летний водитель рейсового автобуса марки "Атакар", двигаясь по маршруту "Озерск - Гусев", со стороны поселка Жаворонково в направлении Гусева, на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет справа по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В автобусе находилось 13 пассажиров и водитель. За медицинской помощью на месте ДТП никто не обращался. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. #гибдд39#дтп #пассажирскиеперевозки #движениебездтп

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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