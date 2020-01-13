«Начало кидать»: водитель перевернувшегося с пассажирами автобуса о ДТП (видео)

В автобусе, который съехал в кювет на трассе Озерск-Гусев, находились 13 пассажиров и водитель, уточняет региональная Госавтоинспекция в своем Instagram. ГИБДД выложила запись с места аварии, на которой есть и комментарий 55-летнего водителя.

«Проходя поворот, закругление дороги, почувствовал, что автобус начало кидать на мокром асфальте. На скорости 50-55 км/ч где-то. Начало кидать автобус, я не справился с управлением, не выровнял его, съехал по ходу движения в правую сторону в кювет. Пассажиры не пострадали, помогал выходить пассажирам с автобуса, скорая никого не увезла», — рассказал мужчина инспекторам ГИБДД.