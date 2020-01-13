На Емельянова КАМАЗ сбил 51-летнюю женщину

В Калининграде 51-летняя женщина попала под колеса КАМАЗа. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 13 января, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла около 8 утра в понедельник. Со стороны Южного обхода в направлении поселка Рыбное двигался КАМАЗ под управлением 57-летнего водителя. В районе дома № 314 грузовик сбил 51—летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина получила травмы, бригада скорой помощи увезла ее в Центральную городскую больницу Калининграда. Проводится проверка.
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