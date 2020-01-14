В Гурьевске завершено расследование дела о надругательстве над 4-летней девочкой

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Гурьевска, который обвиняется в надругательстве над 4-летней девочкой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления СК.



Подозреваемый ранее дал признательные показания и был заключен под стражу. Он заманил ребенка к себе в квартиру сладостями и совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Насилия к потерпевшей мужчина не применял, но указанные действия квалифицированы следствием именно как насильственные в связи с тем, что в силу малолетнего возраста девочка не понимала характер совершаемых в отношении нее действий. О произошедшем ребенок рассказал родителям, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении мужчины, работавшего кочегаром и задержанного на рабочем месте, было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По уголовному делу, в частности, были допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз. «Следствием оказана помощь семье потерпевшей в организации мер реабилитационного характера для минимизации последствий причиненных психологических травм», — отметили в СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.