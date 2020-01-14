Житель Мамоново попал под статью за попытку дать полмиллиона взятки сотруднику ФСБ

Житель Мамоново попал под статью за попытку дать полмиллиона взятки сотруднику ФСБ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя Мамоново обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, в сентябре 2019 года при обыске квартиры подозреваемого были обнаружены наркотики. Чтобы избежать наказания, 45-летний мужчина попытался дать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ. Однако тот от денег отказался, и сразу после их передачи злоумышленник был задержан.

Свою вину житель Мамоново признал. Дело направлено в суд.

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