Житель Мамоново попал под статью за попытку дать полмиллиона взятки сотруднику ФСБ

Жителя Мамоново обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, в сентябре 2019 года при обыске квартиры подозреваемого были обнаружены наркотики. Чтобы избежать наказания, 45-летний мужчина попытался дать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ. Однако тот от денег отказался, и сразу после их передачи злоумышленник был задержан.
Свою вину житель Мамоново признал. Дело направлено в суд.
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