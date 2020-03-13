Жителя Мамоново оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Жителя Мамоново оштрафовали на 1 млн рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя Мамоново оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 13 марта, сообщили в региональном СК.

В сентябре 2019 года при обыске в квартире 45-летнего мужчины нашли наркотики. 23 сентября мужчина передал оперативнику ФСБ взятку в 500 тыс. рублей. После передачи денег жителя Мамоново задержали.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий) и оштрафовал на 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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