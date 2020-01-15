В Советске задержали буянившего пациента больницы. Ранее он был объявлен в розыск

В Советске задержали буянившего пациента больницы. Ранее он был объявлен в розыск
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Розыск

В Советске сотрудники Росгвардии задержали буйного пациента больницы, который, как оказалось, находится в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из центральной городской больницы.

«К росгвардейцам обратились сотрудники медицинского учреждения, пояснив, что один из пациентов больницы находясь в сильном алкогольном опьянении, ведет себя неадекватно и портит имущество больницы», — говорится в релизе.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину. В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter