В Советске задержали буянившего пациента больницы. Ранее он был объявлен в розыск

В Советске сотрудники Росгвардии задержали буйного пациента больницы, который, как оказалось, находится в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации из центральной городской больницы.

«К росгвардейцам обратились сотрудники медицинского учреждения, пояснив, что один из пациентов больницы находясь в сильном алкогольном опьянении, ведет себя неадекватно и портит имущество больницы», — говорится в релизе.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину. В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.