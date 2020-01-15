22-летнего калининградца нашла повешенным на Восточной эстакаде его экс-супруга

22-летнего калининградца нашла повешенным на Восточной эстакаде его экс-супруга
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на Восточной эстакаде нашли повешенным 22-летнего калининградца. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. 

«По факту смерти 22-летнего калининградца, тело которого обнаружено сегодня утром в районе Восточной этакады в Калининграде, следственным отделом по Московскому району Калининграда СУ СКР организовано проведение доследственной проверки. Обстоятельства гибели выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, мужчина всю предыдущую ночь вел переписку по мобильному телефону с бывшей супругой, с которой развелся минувшим летом. В своих сообщениях экс-жене молодой человек рассказывал, как переживает из-за их разрыва, грозился свести счеты с жизнью и даже прислал ей фото с эстакады. В итоге калининградка отправилась к указанному бывшим супругом месту и обнаружила его тело.



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