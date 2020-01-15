Мошенник выманил по телефону у калининградцев более 240 тыс. рублей

Мошенник выманил по телефону у калининградцев более 240 тыс. рублей
Алексей Милованов / Новый Калининград

В Калининграде мужчина посредством телефонных звонков выманил у жителей города порядка 242 тысяч рублей. Информацию об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Суд установил, что мужчина совершал звонки в течении 2 месяцев — с декабря 2018 года по январь 2019 года. Во время разговора он сообщал, что якобы испытывает финансовые трудности, и просил передать ему деньги. Забирали денежные средства не осведомленные о намерениях мужчины таксисты. Вскоре одна из потерпевших при повторной передаче денег заподозрила обман.

Суд квалифицировал действия мужчины как мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 159 УК РФ). Гражданин полностью признал вину, явился с повинной по каждому эпизоду и раскаялся в содеянном, на судебном заседании принес извинения потерпевшим. Однако на момент совершения преступлений у мужчины имелись непогашенные судимости, поэтому его действия были признаны рецидивом. Ранее он был судим также за мошенничество, хищение чужого имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на поджог автомобиля.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом постановлено взыскать в пользу потерпевших материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

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