Неманец отсудил у «Теплосети» 200 тыс. рублей после падения на работе

Неманец отсудил у «Теплосети» 200 тыс. рублей после падения на работе
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Немане работник компании «Теплосеть» отсудил компенсацию за моральный вред после того, как упал с площадки эстакады паропровода на рабочем месте. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По данным ведомства, в июне 2018 года житель Немана получил рабочее задание от начальника промышленной котельной, согласно которому ему нужно было подняться по лестнице на площадку эстакады паропровода. Когда электромонтер оказался на высоте, он оступился и упал. Мужчину госпитализировали, медики расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью. Неманец посчитал, что компания не обеспечила безопасные условия работы, а также плохо обучила сотрудников нормам охраны труда.

Неманский суд решил взыскать с МУП «Теплосеть» компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, однако компания попыталась обжаловать решение в областном суде. Изучив материалы дела, судебная коллегия посчитала, что необходимо увеличить размер компенсации морального вреда до 200 000 рублей. «В остальной части решение оставлено без изменения», — уточнили в пресс-службе.

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