В детсаду родитель украл карту воспитателя, пока та занималась с его ребенком

В детсаду родитель украл карту воспитателя, пока та занималась с его ребенком
Виталий Невар / Новый Калининград
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В калининградском детском саду отец ребенка похитил банковскую карту у инструктора по физкультуре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Женщина рано утром получила уведомления о покупках по карте и после обнаружила пропажу. Полицейские выяснили, где совершались покупки. По записям с камер наблюдения инструктор опознала мужчину, который приводил своего ребенка в детский сад.

Подозреваемый был задержан. Оказалось, что он отвел своего сына в детсад и, дождавшись, когда все уйдут на физкультуру, обыскал шкафчик воспитателя. Теперь отцу грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

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