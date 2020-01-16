В Калининграде из-за нарушившего ПДД водителя «Рено» пострадал другой автомобилист

В Калининграде из-за нарушившего ПДД водителя «Рено» пострадал другой автомобилист
Фото ГИБДД
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В Калининграде водитель-нарушитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал автомобилист. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась в четверг в 13 часов 05 минут на улице Суворова. 38-летний водитель автомобиля «Рено», при выезде с прилегающей территории АЗС не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся слева автомобилем «Ауди». В результате ДТП 36-летний водитель «Ауди» получил травмы.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в экстренных службах, мужчину госпитализировали в травматологию с закрытым переломом правого надколенника со смещением и ушибом грудной клетки.


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