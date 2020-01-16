В Калининграде 50-летняя водитель «Мерседеса» сбила на переходе двух пешеходов

В Калининграде в среду вечером на «зебре» были сбиты сразу два пешехода. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в 19 часов 30 минут на улице Дмитрия Донского. 50-летняя водитель «Мерседеса» совершила наезд на двух пешеходов, 24-х и 22-х лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах города, первый пешеход получил ушиб мягких тканей головы, у второго ушиб мягких тканей головы и левого бедра. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.