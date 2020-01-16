В поселке под Калининградом в канаве с водой нашли тело женщины

В поселке Бугрино Гурьевского округа в придорожной канаве с водой нашли тело женщины. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось вечером в среду, 15 января.



В пресс-службе регионального управления Следственного комитета информацию подтвердили.

«На место происшествия выезжал следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области. Личность погибшей установлена — ею оказалась 52-летняя местная жительница. Видимых повреждений на теле погибшей в ходе осмотра не обнаружено», — сообщила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

Для установления точной причины женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.