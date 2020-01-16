В калининградском СИЗО нашли заключенного с порезанными венами. Мужчина скончался

В Калининграде в Следственном изоляторе №1 на ул. Ушакова скончался 55-летний заключенный, которого нашли с порезанными венами. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, происшествие случилось в среду, 15 января.



По данным источника, содержащийся в СИЗО мужчина закрылся в туалете. Спустя некоторое время сокамерники обнаружили его истекающим кровью. У заключенного были порезаны вены на руках и ногах, а рядом лежало лезвие от одноразового бритвенного станка. Практически сразу же потерпевший скончался. По словам других заключенных, мужчина давно пребывал в депрессии и накануне даже просил сокамерников написать ему текст заупокойной молитвы.

В региональном управлении Следственного комитета «Новому Калининграду» сообщили, что по факту смерти подследственного проводится доследственная проверка. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.