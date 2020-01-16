ОНК о смерти заключенного: конфликтов с сотрудниками СИЗО или сокамерниками не было

У 55-летнего заключенного, который скончался в результате кровопотери в калининградском СИЗО, не было перед этим конфликтов с сотрудниками УФСИН или сокамерниками. Об этом «Новому Калининграду» сообщили члены региональной Общественной наблюдательной комиссии, которые побывали в учреждении после происшествия.



По словам правозащитников, мужчина ранее неоднократно был судим и отбывал наказания в местах лишения свободы. В СИЗО находился под стражей с августа 2019 года поскольку проходил подозреваемым по уголовному делу. В следственном изоляторе заключенного неоднократно навещали супруга и дочь. Мужчина был помещен в общую камеру, где помимо него находились еще двое заключенных.

«В тот день, 15 января, его вызывали на комиссию — он виделся с начальником и жалоб не выражал. Конфликтов у него в камере ни с кем не было», — рассказала член ОНК Мария Шпутенкова.

В УФСИН сохранились записи с камер видеонаблюдения, где запечатлены все события того дня, однако правозащитники еще не успели с ними ознакомиться. Чуть позже, после детального изучения всех материалов, комиссия подготовит свое заключение.

«Со слов начальника СИЗО, на видеозаписях видно, что в этот день его сокамерники сидели и разговаривали, а он по камере ходил туда-сюда. Потом он зашел в туалет и закрылся в кабинке. Минут через пять сокамерники заварили чай стали его звать... Скорая прибыла через 10 минут и уже констатировала смерть, — рассказал член ОНК Герман Урыков. — Никто не понимает, что произошло. Конфликтов с сокамерниками или сотрудниками УФСИН не было, на здоровье он не жаловался».