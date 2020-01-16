Переход у ТЦ «Европа» через Ленпроспект стал одним из самых опасных в Калининграде

Пешеходный переход через Ленинский проспект в районе ТЦ «Европа» в Калининграде второй год подряд является одним из наиболее аварийно опасных. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции начальник областной ГИБДД Геннадий Бубенов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



В 2019 году на этом переходе сбили троих пешеходов, столько же — в 2018 году. Для того, чтобы снизить аварийность, Госавтоинспекция предлагает, в частности, установить дополнительные дорожные знак «Пешеходный переход» над проезжей частью и отрегулировать светофоры — причем не только на этом перекрестке. «Как только мы начинаем здесь делать задержки хотя бы на 1-2 секунды, там сразу [появляется] хвост, мы не можем выехать, забивается сразу же Советский проспект, направо поворот, перекрывает [проспект] Мира, и все встает вообще», — рассказал Геннадий Бубенов. ГИБДД, по его словам, предлагает отрегулировать все светофоры в этой части города «чтобы они работали все вместе, слаженно, с учетом интенсивности движения». Этим должны заниматься городские власти, которые «взяли ситуацию на карандаш».

Начальник управления Госавтоинспекции также обратился к пешеходам с просьбой проявлять осторожность ради собственной жизни и здоровья.

«От стоп-линии, если ехать со стороны площади до пешеходного перехода — перекресток большой. Соответственно, водитель, который, можно сказать, выезжает на запрещающий желтый сигнал светофора (когда он мигает, это уже запрещающий сигнал) пытается проскочить этот перекресток. В этот момент, когда он проезжает на желтый мигающий — по камерам четко видно: он подъезжает к пешеходному переходу, уже загорается зеленый свет. Наши граждане как завороженные смотрят только на зеленый сигнал светофора. Как только он загорается, не поворачивая головы, они начинают стремительно переходить проезжую часть и попадают под колеса», — отметил глава управления ГИБДД.