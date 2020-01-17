Суд вновь оставил под стражей водителя, сбившего женщину с коляской

Калининградский областной суд оставил в силе решение о продлении содержания под стражей водителя, которого обвиняют в смертельном ДТП под Пионерским. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе ведомства, слушание состоялось четверг, 16 января.



Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Суд удовлетворил ходатайство следователя Светлогорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ о продлении обвиняемому на один месяц меры пресечения в виде заключения под стражу.



В конце декабря Светлогорский городской суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля 2020 года. «В удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об изменении меры пресечения на домашний арест либо на иную меру пресечения отказано», — говорилось в релизе.

Защита обвиняемого не согласилась с решением городского суда и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Однако облсуд апелляционную жалобу не удовлетворил и оставил в силе решение о содержании мужчины под стражей до 4 февраля.