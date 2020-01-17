ГИБДД: столкновения с деревьями — самые тяжелые ДТП по последствиям

В результате наезда на различные препятствия за 2019 год в регионе погибли 50 человек. 36 из них — из-за того, что автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщил накануне на своей пресс-конференции глава региональной ГИБДД Геннадий Бубенов.



По его словам, наезды на препятствие — самый распространенный вид ДТП с пострадавшими. 19 ДТП из 41, связанного с наездами на препятствие, — это наезды на деревья. «Тяжесть последствий наезда на деревья получается самая высокая по видам дорожно- транспортных происшествий — 26,8 погибших на 100 пострадавших», — отметил глава управления ГИБДД.